Христофором колумбом была сделано географическая ошибка Она заключается в том что он считал.....
Геометрия
Христофором колумбом была сделано географическая ошибка Она заключается в том что он считал.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он открыл Индию но на самом деле открыл Америку.
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