Характер главного героя в сказке черная курица

Литература
Характер главного героя в сказке черная курица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был любопытным и не очень послушным, зато добрым и простым человеком.
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