Запешите выражение и найдите его значение с помощью предложения: 1) к сумме чисел -2 целых 3/4 и 0,7 прибавьте 1,35. 2)к сумме чисел 8,6 и - 5,9 прибавьте - 2 целых 7/10

Математика

Запешите выражение и найдите его значение с помощью предложения: 1) к сумме чисел -2 целых 3/4 и 0,7 прибавьте 1,35. 2)к сумме чисел 8,6 и - 5,9 прибавьте - 2 целых 7/10

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