Запешите выражение и найдите его значение с помощью предложения: 1) к сумме чисел -2 целых 3/4 и 0,7 прибавьте 1,35. 2)к сумме чисел 8,6 и - 5,9 прибавьте - 2 целых 7/10

Математика
Запешите выражение и найдите его значение с помощью предложения: 1) к сумме чисел -2 целых 3/4 и 0,7 прибавьте 1,35. 2)к сумме чисел 8,6 и - 5,9 прибавьте - 2 целых 7/10
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1) (2 3/4+0,7)+1,35=11/4+7/10+135/100=11/4+7/10+27/20=55/20+14/20+27/20=96/20=48/10=24/5=4 4/5 2) (8,6+5,9)+2 7/10=86/10+59/10+27/10=172/10=86/5=17 1/5
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