Запешите выражение и найдите его значение с помощью предложения: 1) к сумме чисел -2 целых 3/4 и 0,7 прибавьте 1,35. 2)к сумме чисел 8,6 и - 5,9 прибавьте - 2 целых 7/10
Математика
Запешите выражение и найдите его значение с помощью предложения: 1) к сумме чисел -2 целых 3/4 и 0,7 прибавьте 1,35. 2)к сумме чисел 8,6 и - 5,9 прибавьте - 2 целых 7/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (2 3/4+0,7)+1,35=11/4+7/10+135/100=11/4+7/10+27/20=55/20+14/20+27/20=96/20=48/10=24/5=4 4/5 2) (8,6+5,9)+2 7/10=86/10+59/10+27/10=172/10=86/5=17 1/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Раскройте скобки, поставив глагол в правильную форму: 1. My frends and i____ (be) members of the chess club at school. 2. Nikolai____ (not / pl...
Математика
Математика
Мебельная Мастерская получила заказ на изготовление 288 шкафов должна была выпуст??ть по 6 шкафов в день на сколько дней раньше срока мастерская вы...