Чем отличается размер ... от ... Как это сказать по-английски?

Английский язык
Чем отличается размер ... от ... Как это сказать по-английски?
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Гость:
What is the difference of size between ... and...
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