Ответьте на вопросы ,используя данные в скобках местоимения. 1) Кому написал отец письмо?(свой сын) 2) Куда уехал сын учиться? (Другой город) 3) О чем вспомнит сын, когда снова прочтет письмо?(эти поучения)
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Ответьте на вопросы ,используя данные в скобках местоимения. 1) Кому написал отец письмо?(свой сын) 2) Куда уехал сын учиться? (Другой город) 3) О чем вспомнит сын, когда снова прочтет письмо?(эти поучения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Отец написал письмо своему сыну. 2.Сын уехал учиться в другой город. 3.Сын когда прочитает это письмо вспомнит эти поучения.
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