Ответьте на вопросы ,используя данные в скобках местоимения. 1) Кому написал отец письмо?(свой сын) 2) Куда уехал сын учиться? (Другой город) 3) О чем вспомнит сын, когда снова прочтет письмо?(эти поучения)

Русский язык

Ответьте на вопросы ,используя данные в скобках местоимения. 1) Кому написал отец письмо?(свой сын) 2) Куда уехал сын учиться? (Другой город) 3) О чем вспомнит сын, когда снова прочтет письмо?(эти поучения)

Автор: Гость