Жазда дәулеттің уйі Астанаға көшіп кетеді бастауыш пен баяндауышты тап
Қазақ тiлi
Жазда дәулеттің уйі Астанаға көшіп кетеді бастауыш пен баяндауышты тап
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Уйі бастауыш көшіп кетеді баяндауыш
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