Здравствуйте,Напишите пять цитат великих писателей таких как Достоевский,Паусто??ский и т.д.
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Здравствуйте,Напишите пять цитат великих писателей таких как Достоевский,Паусто??ский и т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Кто счастлив сам, другим зла не желает. -Лев Николаевич Толстой2.В мире ограниченное количество душ и неограниченное количество тел.- Марина Цветаева3. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольёшь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой.- Антон Павлович Чехов4.Лицом к лицу-лица не увидать: большое видится на расстоянии Сергей Есенин 5. Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые.Михаил Афанасьевич Булгаков
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