Найдите количество теплоты требующиеся для нагревания до температуры кипения и превращения в пар спирта массой 10 килограмм взятого при температуре 18 градусов и нормальном атмосферном давлении

Физика
Найдите количество теплоты требующиеся для нагревания до температуры кипения и превращения в пар спирта массой 10 килограмм взятого при температуре 18 градусов и нормальном атмосферном давлении
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол-во теплоты находится по формуле Q=cm(t2-t1).с спирта=2400 Дж/кг*градус Цельсия при нормальном атмосферном давлении.m=10 кг=10000 г(в системе  СИ единица измерения граммы).Q=2400*10000*18=432*10^6 Дж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите значение выражения 3,5 + (-4) – 0, А) -8 Б) 7,5 В) 1 Г) -1 1 За 4,5 кг свёклы заплатили 27 р. Сколько рублей надо заплатить за ...
Ответить
Русский язык
1)Пройзведение четного и нечетного чисел. Приведите пример 2)Разность нечётного и чётного -............ Приведите пример 3)Куб чётного числа.....
Ответить
Русский язык
Здравствуйте,Напишите пять цитат великих писателей таких как Достоевский,Паусто??ский и т.д.
Ответить
Литература
Характер главного героя в сказке черная курица
Ответить
Русский язык
Запиши несколько цитат и запиши их в виде предложений с прямой речью
Ответить