Найдите количество теплоты требующиеся для нагревания до температуры кипения и превращения в пар спирта массой 10 килограмм взятого при температуре 18 градусов и нормальном атмосферном давлении

Физика

Найдите количество теплоты требующиеся для нагревания до температуры кипения и превращения в пар спирта массой 10 килограмм взятого при температуре 18 градусов и нормальном атмосферном давлении

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