Найдите количество теплоты требующиеся для нагревания до температуры кипения и превращения в пар спирта массой 10 килограмм взятого при температуре 18 градусов и нормальном атмосферном давлении
Физика
Найдите количество теплоты требующиеся для нагревания до температуры кипения и превращения в пар спирта массой 10 килограмм взятого при температуре 18 градусов и нормальном атмосферном давлении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол-во теплоты находится по формуле Q=cm(t2-t1).с спирта=2400 Дж/кг*градус Цельсия при нормальном атмосферном давлении.m=10 кг=10000 г(в системе СИ единица измерения граммы).Q=2400*10000*18=432*10^6 Дж.
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