В этом климатическом поясе преобладают экваториальный воздух,пониженное давление,высокие температуры и большое количество осадков в течении года.О каком климатическом поясе идёт речь?? а)об экваторе Б)о тропическом В) о южно...
География
В этом климатическом поясе преобладают экваториальный воздух,пониженное давление,высокие температуры и большое количество осадков в течении года.О каком климатическом поясе идёт речь?? а)об экваторе Б)о тропическом В) о южном Г) об африканском пж строчно надо идёт у меня экзамен заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропические воздушные массы (жаркие и сухие) круглый год господствуют в тропических поясах. Из-за нисходящего движения воздуха, преобладающего в течение года, выпадает очень мало осадков. Летние температуры здесь выше, чем в экваториальном поясе. Ветры – пассаты. В экваториальном климатическом поясе круглый год господствуют экваториальные воздушные массы, преобладает низкое давление. В течение всего года влажно и жарко. Сезоны года не выражены.
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