Напишите мини-сочинение на тему "Почему Герасим утопил Му-Му" 6-7 предложений.
Литература
Напишите мини-сочинение на тему "Почему Герасим утопил Му-Му" 6-7 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Барыня его сама, не спросив его хочет или нет, привезла его и он был крепостным) И когда Герасим увидел щенка, он его взял. Когда собачка барыне не понравилось она приказала его утопить он его утопил, потом спешили по реке маленькие волны, поплескивали они о бока лодки и разбегались широкие круги далеко к берегу....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
25 БАЛЛОВ На клетках главной диагонали шашечной доски 1010 расставлены 10 фишек. За один ход можно взять любые две фишки и передвинуть кажду...
Математика
Українська мова
Математика
Рейс Москва-Сочи,отправление которого должно было состоятся в 17часов 45 минут,из-з?? погодных условий был отложен на 2 часа 35минут.Во сколько выл...