Напишите мини-сочинение на тему "Почему Герасим утопил Му-Му" 6-7 предложений.

Гость: Гость:

Барыня его сама, не спросив его хочет или нет, привезла его и он был крепостным) И когда Герасим увидел щенка, он его взял. Когда собачка барыне не понравилось она приказала его утопить он его утопил, потом спешили по реке маленькие волны, поплескивали они о бока лодки и разбегались широкие круги далеко к берегу....