Помогите 11 класс русский язык

Русский язык
Помогите 11 класс русский язык
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишили званий, отобрали права. (простые глагольные формы, прошедшее время). Кутузов не обманулся, мы не просчитались.(составное глагольное, прошедшее время). Изменились взгляды на мир, цель преобразовать природу. (простые глагольные формы, прошедшее время) Он выбрал место, (простая глагольная форма, прошедшее время) Избрать (выбрать) другую дорогу я выбрал (избрал). (составная глагольная форма, настоящее время)
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