Напишите сказку про яблоке 6 предложении пж

Гость: Гость:

В одном саду росли яблони.На них были яблоки.Яблоки были сочными,красными.Однажды яблони спилили,попадали яблоки.Мальчик и девочка проходили мимо и увидели,что на земле лежат яблочки.Они решили взять две штучки,но яблоки заговорили человеческим голосом и попросили их пощадить,мальчик и девочка не стали есть и пошли дальше.