Напишите сказку про яблоке 6 предложении пж

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Напишите сказку про яблоке 6 предложении пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном саду росли яблони.На них были яблоки.Яблоки были сочными,красными.Однажды яблони спилили,попадали яблоки.Мальчик и девочка проходили мимо и увидели,что на земле лежат яблочки.Они решили взять две штучки,но яблоки заговорили человеческим голосом и попросили их пощадить,мальчик и девочка не стали есть и пошли дальше.
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