Площадь прямоугольника 450 кв.см ,а ширина 15 см.Найди длину этого прямоугольника

Математика
Площадь прямоугольника 450 кв.см ,а ширина 15 см.Найди длину этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=ab S=450 b=15 a=450:15=30 Ответ: длина 30 см
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