Чем отличаются моллюски от кольчатых червей?

Биология
Чем отличаются моллюски от кольчатых червей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моллюски имеют более дифференцированную пищеварительную систему и печень,  нервная система мягкотелых- разбросанно-узлового типа, органы чувств развиты лучше ( у Кольчецов - брюшная нервная цепочка) ,  кровеносная система моллюсков НЕ замкнутая,  дыхательная система имеет жабры или лёгочный мешок ( у червей отсутствует) ,  выделительная система - видоизменённые метанефридии,  половая система более совершенна.  Отличия во ВНЕШНЕМ СТРОЕНИИ: у червей тело - сигментированный кожно-мускульный мешок,  а тело моллюсков имеет ОТДЕЛЫ и раковину (в большинстве случаев) .  У червей органы движения - параподии (щетинки) ,  у моллюсков - мускулистая нога (Брюхоногие) , щупальца (Головоногие) .  У моллюсков встречается ассиметрия тела (Брюхоногие) и отсутствие головы (Двустворчатые) . У Двустворчатых - вводной и выводной сифоны. 
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