Чем отличаются моллюски от кольчатых червей?

Гость: Гость:

Моллюски имеют более дифференцированную пищеварительную систему и печень, нервная система мягкотелых- разбросанно-узлового типа, органы чувств развиты лучше ( у Кольчецов - брюшная нервная цепочка) , кровеносная система моллюсков НЕ замкнутая, дыхательная система имеет жабры или лёгочный мешок ( у червей отсутствует) , выделительная система - видоизменённые метанефридии, половая система более совершенна. Отличия во ВНЕШНЕМ СТРОЕНИИ: у червей тело - сигментированный кожно-мускульный мешок, а тело моллюсков имеет ОТДЕЛЫ и раковину (в большинстве случаев) . У червей органы движения - параподии (щетинки) , у моллюсков - мускулистая нога (Брюхоногие) , щупальца (Головоногие) . У моллюсков встречается ассиметрия тела (Брюхоногие) и отсутствие головы (Двустворчатые) . У Двустворчатых - вводной и выводной сифоны.