Дәу кара құс коринди ишинен жас төгілді жұмбақ шешуі
Қазақ тiлi
Дәу кара құс коринди ишинен жас төгілді жұмбақ шешуі
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♛ Привет,друг! Надеюсь отметишь меня как ЛУЧШИЙ!♛ БҰЛТ(ОБЛОКО)
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