Два сотрудника фирмы "Мороз Красный Нос" , выполняя заказы , поздравили с Новым год??м 35 семей . Сколько семей поздравил каждый сотрудник , если заказы были распределены в отношении 3:4 ?

Математика

Два сотрудника фирмы "Мороз Красный Нос" , выполняя заказы , поздравили с Новым год??м 35 семей . Сколько семей поздравил каждый сотрудник , если заказы были распределены в отношении 3:4 ?

Автор: Гость