Два сотрудника фирмы "Мороз Красный Нос" , выполняя заказы , поздравили с Новым год??м 35 семей . Сколько семей поздравил каждый сотрудник , если заказы были распределены в отношении 3:4 ?
Математика
Два сотрудника фирмы "Мороз Красный Нос" , выполняя заказы , поздравили с Новым год??м 35 семей . Сколько семей поздравил каждый сотрудник , если заказы были распределены в отношении 3:4 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+4x=35 7x=35 x=5 5 cемей
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