Переведите на русский broter и pets
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Переведите на русский broter и pets
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Brother - брат Pets - животные
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