Площадь прямоугольника 616 м² , а его длина 28 м . Найдите площадь такого квадрата . у ??оторого периметр равен периметру прямоугольника.
Математика
Площадь прямоугольника 616 м² , а его длина 28 м . Найдите площадь такого квадрата . у ??оторого периметр равен периметру прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
616:28=22 метра ширина прямоугольника Р=(а+в)*2=(22+28)*2=100 метров периметр 100:4=25 метров сторона квадрата 25*25=625 метров кв НА
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