Площадь прямоугольника 616 м² , а его длина 28 м . Найдите площадь такого квадрата . у ??оторого периметр равен периметру прямоугольника.

Математика

Площадь прямоугольника 616 м² , а его длина 28 м . Найдите площадь такого квадрата . у ??оторого периметр равен периметру прямоугольника.

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