Во время поисков принцессы принц пережил 43 приключения: 8 страшных, опасных на 5 бо??ьше, а остальние приключения были увликательные. Сколько опасных прыключений пережил принц? А сколько увлекательных?
Математика
Во время поисков принцессы принц пережил 43 приключения: 8 страшных, опасных на 5 бо??ьше, а остальние приключения были увликательные. Сколько опасных прыключений пережил принц? А сколько увлекательных?
Ответ(ы):
Гость:
8 плюс 5 равно 13- опасные Х плюс 13 плюс 8 равно 43 Х плюс 21 равно 43 Х равен 22- увлекательн.
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