Во время поисков принцессы принц пережил 43 приключения: 8 страшных, опасных на 5 бо??ьше, а остальние приключения были увликательные. Сколько опасных прыключений пережил принц? А сколько увлекательных?

Математика

Во время поисков принцессы принц пережил 43 приключения: 8 страшных, опасных на 5 бо??ьше, а остальние приключения были увликательные. Сколько опасных прыключений пережил принц? А сколько увлекательных?

Автор: Гость