Помогите написать условие к задаче.школьная библиотека получила 32 пачки учебников по русскому языку,по 8 штук в каждой,и несколько пачек по учебников по математике,по 10 штук в каждой.всего было получено 506 учебников русского...
Математика
Помогите написать условие к задаче.школьная библиотека получила 32 пачки учебников по русскому языку,по 8 штук в каждой,и несколько пачек по учебников по математике,по 10 штук в каждой.всего было получено 506 учебников русского и математики.сколько пачек учебников математики получила библиотека
Ответ(ы):
Гость:
25 пачек! Так как всего 506 учебников! А по русскому языку 32*8=256 Значит по математике учебников 506-256=250 А в одной пачке 10 штук. Пачек 250/10=25
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