Чтобы приготовить фруктовый салат на 4 порциии необходимо:250 апельсинов, 500 яблок и 100г сахарного песка.Сколько порций получится, если приготовить салат из 1кг апельсинов, 3кг яблок, и 1кг сахарного песка?

Математика
Чтобы приготовить фруктовый салат на 4 порциии необходимо:250 апельсинов, 500 яблок и 100г сахарного песка.Сколько порций получится, если приготовить салат из 1кг апельсинов, 3кг яблок, и 1кг сахарного песка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1кг ==1000г      250/4=62,4г на 1порцию апельсинов 1000/62,4=16,023кг==3000г         500/4=125г на 1 п яблок    3000/125=24 порции1кг==1000г        100/4=25г      на 1 п сахар  1000/25=40порции40-24=16 16 порции салата именно на такое количество хватает апельсина: либо 4 порции ( полных , так как не может быть 6,5 порций ).

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