Из данных слов составь и запиши предложение. свисают, домов, большие, весной, крыш, сосульки, с.
Русский язык
Из данных слов составь и запиши предложение. свисают, домов, большие, весной, крыш, сосульки, с.
Ответ(ы):
Гость:
Весной с крыш домов свисают большие сосульки.
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