Відредагуйте реченя ранковий рейс менш зручніший
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Відредагуйте реченя ранковий рейс менш зручніший
Ответ(ы):
Гость:
Ранковий рейс менш зручний . Адже у складеній формі вищого ступеня порівняння вживаэться менш,більш + інфінфтив прикметника
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