Какое проверочное слово у слова: остаться -
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Какое проверочное слово у слова: остаться -
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Гость:
Остаток ударение на "а"
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