2.что обозначает наречие и на какие вопросы отвечает 3.какие морфологические признаки имеет наречие 4.какие основные суффиксы наречий вы можете назвать 5.К каким частям речи относится наречие и какую синтактическую роль выпо...

Русский язык

2.что обозначает наречие и на какие вопросы отвечает 3.какие морфологические признаки имеет наречие 4.какие основные суффиксы наречий вы можете назвать 5.К каким частям речи относится наречие и какую синтактическую роль выполняет наречие в предложении 6.как пилится наречие с не и ни

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