Туган кун-тауелде пример 1 жак 2 жак
Қазақ тiлi
Туган кун-тауелде пример 1 жак 2 жак
Ответ(ы):
Гость:
1 жак Менің туған күнім Көпше;1 жак Біздің туған күніміз 2 жак Сенің туған күнің 2 жак Сендердің туған күндерің Сіздің туған күніңіз Сіздердің туған күндеріңіз 3жак Оның туған күні 3 жак Олардың туған күні
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