Туган кун-тауелде пример 1 жак 2 жак

Қазақ тiлi
Туган кун-тауелде пример 1 жак 2 жак
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 жак Менің туған күнім          Көпше;1 жак Біздің туған күніміз 2 жак Сенің туған күнің                      2 жак Сендердің туған күндерің          Сіздің туған күніңіз                       Сіздердің туған күндеріңіз 3жак Оның туған күні                         3 жак Олардың туған күні
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