Велосипедист первые 2 часа ехал со скоростью на 4 км\ч больше, чем остальные 3 часа. ?? какой скоростью ехал велосипедист последние 3 часа.если за все время он проехал 78 км?

Математика

Велосипедист первые 2 часа ехал со скоростью на 4 км\ч больше, чем остальные 3 часа. ?? какой скоростью ехал велосипедист последние 3 часа.если за все время он проехал 78 км?

Автор: Гость