Велосипедист первые 2 часа ехал со скоростью на 4 км\ч больше, чем остальные 3 часа. ?? какой скоростью ехал велосипедист последние 3 часа.если за все время он проехал 78 км?
Математика
Велосипедист первые 2 часа ехал со скоростью на 4 км\ч больше, чем остальные 3 часа. ?? какой скоростью ехал велосипедист последние 3 часа.если за все время он проехал 78 км?
Ответ(ы):
Гость:
расстояние на втором участке S2=t2*V2=12/60 *25 = 5 кмвремя на третьем участке t3=S3/V3 =9/18 = 0.5 чобщее расстояние S=S1+S2+S3=10+5+9=24 кмобщее время t =0.5+12/60+0.5=1.2 ч средняя скорость велосипедиста :а) на протяжении всего пути .Vср=S/t =24/1.2 =20 км/чб) в первой половине путиполовина пути S/2 =24/2=12кмчасть 2-го участка So=12-10=2 кмздесь время to=2/25=0,08 чVср=(S1+So)/(t1+to) =12/(0.5+0.08)=20.68 =20.7=21 км/чОТВЕТ а) 20 км/ч б) 21 км/ч
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