Площадь прямоугольника шириной 2,8 м равна 15,4 м кв. Какую площадь имеет прямоугольник такой же длины, если его ширина 1,2 м

Математика

Площадь прямоугольника шириной 2,8 м равна 15,4 м кв. Какую площадь имеет прямоугольник такой же длины, если его ширина 1,2 м

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