Площадь прямоугольника шириной 2,8 м равна 15,4 м кв. Какую площадь имеет прямоугольник такой же длины, если его ширина 1,2 м
Математика
Площадь прямоугольника шириной 2,8 м равна 15,4 м кв. Какую площадь имеет прямоугольник такой же длины, если его ширина 1,2 м
Ответ(ы) на вопрос:
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1.15,4:2,8=5,5 м - длина 2.5,5*1,2=6,6 м в кв- площадь прямоугольника
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