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Площадь прямоугольника со сторонами 50см и 70см
Математика
Площадь прямоугольника со сторонами 50см и 70см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50*70=3500см2 Ответ: Р=3500см2
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