Площадь прямоугольника со сторонами 7см и 5см можно вычислить
Математика
Площадь прямоугольника со сторонами 7см и 5см можно вычислить
Ответ(ы):
Гость:
7*5=35см. площадь прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В мешке находятся 3 вида шаров: синие, зеленые, желтые. Если из мешка достать ровно 16 шаров, то среди них обязательно найдутся шары всех перечисле...
Русский язык
Запиши данные глаголы в неопределенной форме. Отвечу, отвечаю; подбирали, подобра??и; очищают, очистят; приближаем, приблизим.