Площадь ромба равна 36 см2. Найти его диагонали, если их соотношение равно 3:4.

Геометрия
Площадь ромба равна 36 см2. Найти его диагонали, если их соотношение равно 3:4.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну смотри. S ромба = ( d1+d2 ) 1/2  То есть сумма двух диагоналей умноженных на одну вторую. у нас площадь равна 36. Значит 36 / 2 = 18.  Далее 18/1 = 3/4 
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