Подбери пару На какие вопросы отвечают глаголы Запиши предложения ОБРАЗЕЦ. Сосны (что делают ) растут СОСНЫ - РАСТУТ РЕКА. - ШУМИТ КОНИ - ФЫРКАЮТ ЛЯГУШКИ - КВАКАЮТ СТРЕКОЗА - ЛЕТАЕТ хочу знать правильно ли?

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Подбери пару На какие вопросы отвечают глаголы Запиши предложения ОБРАЗЕЦ. Сосны (что делают ) растут СОСНЫ - РАСТУТ РЕКА. - ШУМИТ КОНИ - ФЫРКАЮТ ЛЯГУШКИ - КВАКАЮТ СТРЕКОЗА - ЛЕТАЕТ хочу знать правильно ли?

Автор: Гость