Подбери пару На какие вопросы отвечают глаголы Запиши предложения ОБРАЗЕЦ. Сосны (что делают ) растут СОСНЫ - РАСТУТ РЕКА. - ШУМИТ КОНИ - ФЫРКАЮТ ЛЯГУШКИ - КВАКАЮТ СТРЕКОЗА - ЛЕТАЕТ хочу знать правильно ли?
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Подбери пару На какие вопросы отвечают глаголы Запиши предложения ОБРАЗЕЦ. Сосны (что делают ) растут СОСНЫ - РАСТУТ РЕКА. - ШУМИТ КОНИ - ФЫРКАЮТ ЛЯГУШКИ - КВАКАЮТ СТРЕКОЗА - ЛЕТАЕТ хочу знать правильно ли?
Ответ(ы):
Гость:
Река(Что делает?)Шумит Кони(Что делают?)Фыркают Лягушки (Что делают?)Квакают Стрекоза (Что делает?)Летает.
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