Площадь участка,занятого пшеницей,равна 30 га,просом 20 га,а кукурузой 10 га. На каждом гектаре участков посеяли по 3 ц пшеницы,по 4 ц проса и по 2 ц кукурузы. Сколько всего центнеров зерна посеяли?
Математика
Площадь участка,занятого пшеницей,равна 30 га,просом 20 га,а кукурузой 10 га. На каждом гектаре участков посеяли по 3 ц пшеницы,по 4 ц проса и по 2 ц кукурузы. Сколько всего центнеров зерна посеяли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*3+20*4+10*2 = 90+80+20 = 190 центнеров Ответ: 190 центнеров
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