Площадь участка,занятого пшеницей,равна 30 га,просом 20 га,а кукурузой 10 га. На каждом гектаре участков посеяли по 3 ц пшеницы,по 4 ц проса и по 2 ц кукурузы. Сколько всего центнеров зерна посеяли?

Математика

Площадь участка,занятого пшеницей,равна 30 га,просом 20 га,а кукурузой 10 га. На каждом гектаре участков посеяли по 3 ц пшеницы,по 4 ц проса и по 2 ц кукурузы. Сколько всего центнеров зерна посеяли?

Автор: Гость