Площадь участка земли прямоугольника формы 1 800 метров в квадрате длина этого участка 100 метров Найди его ширину ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Площадь участка земли прямоугольника формы 1 800 метров в квадрате длина этого участка 100 метров Найди его ширину ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B-x 100x=1800:100 x=18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На складе было 7 т картофеля. После того, как увезли несколько ящиков по 54кг в каждом, на складе осталось 520кг. ,Сколько ящиков увезли со склада?
Математика
Фермер засияв пшеныцею два поля загальна площа яких 180 га.площа першого поля становить 50%вид площи другого.яка площа кожного поля
Математика