Площадь участка земли прямоугольника формы 1 800 метров в квадрате длина этого участка 100 метров Найди его ширину ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
Площадь участка земли прямоугольника формы 1 800 метров в квадрате длина этого участка 100 метров Найди его ширину ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B-x 100x=1800:100 x=18
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