Площадь участка земли прямоугольника формы 1 800 метров в квадрате длина этого участка 100 метров Найди его ширину ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

Площадь участка земли прямоугольника формы 1 800 метров в квадрате длина этого участка 100 метров Найди его ширину ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость