Помогите пожалуйста умоляю срочно 4,5

Гость: Гость:

4. а)В магазин привезли 14 ящиков груш , масса 1 ящика составляет 5 кг. Сколько кг груш привезли в магазин? Ответ:70 кг. б)На стройку привезли 8 ящиков с кирпичами , всего весили они 56 кг. Сколько весил 1 ящик с кирпичами? Ответ:7 кг. в)В садик привезли 92 кг яблок, вес одного ящика с яблоками составляет 4 кг. Сколько ящиков с яблоками привезли? Ответ:23 ящ. 5. 859, 129, 981, 96.