Сколько грамматических основ в данном предложении: "Много ещё , очень много в наш??й стране безымянных озёр и речек , потому что велика наша Родина , и сколько по ней ни броди , всё будешь находить что - нибудь новое , интерес...
Русский язык
Сколько грамматических основ в данном предложении: "Много ещё , очень много в наш??й стране безымянных озёр и речек , потому что велика наша Родина , и сколько по ней ни броди , всё будешь находить что - нибудь новое , интересное ." По возможности побыстрее,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много ещё , очень много в нашей стране безымянных озёр и речек (1), потому что велика наша Родина (2), и сколько по ней ни броди (3), всё будешь находить что - нибудь новое , интересное(4) ." 4 основы
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