Сколько грамматических основ в данном предложении: "Много ещё , очень много в наш??й стране безымянных озёр и речек , потому что велика наша Родина , и сколько по ней ни броди , всё будешь находить что - нибудь новое , интерес...

Русский язык

Сколько грамматических основ в данном предложении: "Много ещё , очень много в наш??й стране безымянных озёр и речек , потому что велика наша Родина , и сколько по ней ни броди , всё будешь находить что - нибудь новое , интересное ." По возможности побыстрее,пожалуйста

Автор: Гость