Если в Житомире 14:00 часов то сколько будет во Львове,Киеве,Донецку,Лондоне на остр??ве Врангеля
География
Если в Житомире 14:00 часов то сколько будет во Львове,Киеве,Донецку,Лондоне на остр??ве Врангеля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во Львове - 14:00 В Киеве - 14:00 В Данецке - 14:00 В Лондоне - 12:00 На острове Врангеля - 02:00
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