Кто виноват в смерти вещего Олега? Рассказ 150 слов минимум Помогите прошу!!

Гость: Гость:

За мудрое правление государством Олега назвали «вещим». Многими замечательными качествами наделен князь Олег: дальновидностью, неутомимостью, силой и умом. Он патриот своей родины, не чуждо ему и чувство благодарности. Вот почему с такой печалью расстается он со своим верным боевым другом-конем после страшного пророчества волхва-кудесника: «Примешь ты смерть от коня своего». Заботливо наказывает князь беречь и холить коня, отправленного на неожиданный отдых. Проходит много времени, конь умирает, а князь Олег, вспомнив о пророчестве, с гневом и горечью решает, что волхв обманул его. Придя на могилу старого боевого друга, Олег сожалеет, что им пришлось так рано расстаться. Однако кудесник не клеветал, и пророчество его исполнилось, хотя и не совсем так, как того ожидал князь. Ядовитая змея, выползшая из черепа коня, ужалила Олега. И все же, несмотря на преждевременную смерть, знаменитый князь успел в своей жизни совершить столько великих дел, что память о нем жива в людях до сих пор. Спасибо А. С. Пушкину, донесшему до нас эту славу.