Мономкри полісахаридів це -
Биология
Мономкри полісахаридів це -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полисахариды (гликаны) – это молекулы полимерных углеводов, соединенных длинной цепочкой моносахаридных остатков, объединённые вместе гликозидной связью, а при гидролизе становятся составной частью моносахаридов или олигосахаридов. Они выстраиваются либо линейной в структурной форме, либо разветвленной. Примерами могут служить резервные полисахариды, такие как крахмал и гликоген и структурные полисахариды – целлюлоза и хитин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования отв??та на вопрос «Почему ребята не замечали Нинкиной внешней некраси...
Английский язык
Преобразуйте подчеркнутые существительные во множественное число и произведите все необходимые изменения. 1. The deer is in the forest. 2. Her ...