У каких растений листья видоизменены в усики? объясните их значения.
Биология
У каких растений листья видоизменены в усики? объясните их значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видоизменения листьев Ловчие аппараты насекомоядных: улавливание и переваривание насекомых (непентес, венерина мухоловка Росянка) Усики: закрепление лазающего стебля (Вика, горох, чина) Чешуи сочные: запасание питательных веществ (Репчатый лук) Колючки: уменьшение испарения влаги, защита от поедания животными (Кактус, верблюжья колючка) Чешуи тонкие: защитная функция (Репчатый лук)
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