Что сильнее по мысли древних певцов,по мысли автора и по моей:ВРЕМЯ или СЛАВА?(Баллада КУРГАН)
Литература
Что сильнее по мысли древних певцов,по мысли автора и по моей:ВРЕМЯ или СЛАВА?(Баллада КУРГАН)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для них было ценнее именно время, так как в то время певцам, авторам ну мне в моё время , сильно не хватает время. Тогда у певцов и авторов было мало время , к примеру на то чтобы погулять. А у меня в моё время тоже не хватает время, но мне его не хватает из-за : интернета, вся беда именно в нём.
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