Что сильнее по мысли древних певцов,по мысли автора и по моей:ВРЕМЯ или СЛАВА?(Баллада КУРГАН)

Гость: Гость:

Для них было ценнее именно время, так как в то время певцам, авторам ну мне в моё время , сильно не хватает время. Тогда у певцов и авторов было мало время , к примеру на то чтобы погулять. А у меня в моё время тоже не хватает время, но мне его не хватает из-за : интернета, вся беда именно в нём.