Составьте ребус для одного из следующих слов: информация, кодирование, хранение, передача, обработка. Зарание спасибо)
Информатика
Составьте ребус для одного из следующих слов: информация, кодирование, хранение, передача, обработка. Зарание спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. самое простое ПЕРЕ и нарисовать ДАЧУ 2. или нарисовать Ч перед А и в конце подписать А и получится перед АчА 3. Х, нарисовать экран и впереди поставить две запятые убирающие ЭК (остается РАН) , Pa(давление) и впереди 4 запятых и получится Х ' '(экран) ' ' ' 'Pa
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