Составьте ребус для одного из следующих слов: информация, кодирование, хранение, передача, обработка. Зарание спасибо)

Гость: Гость:

1. самое простое ПЕРЕ и нарисовать ДАЧУ 2. или нарисовать Ч перед А и в конце подписать А и получится перед АчА 3. Х, нарисовать экран и впереди поставить две запятые убирающие ЭК (остается РАН) , Pa(давление) и впереди 4 запятых и получится Х ' '(экран) ' ' ' 'Pa