ПОмооггииите!!!!!!!Срочнооо!!!! Что называеься рекой???География 6 класс ОТветьте на з??втра
География
ПОмооггииите!!!!!!!Срочнооо!!!! Что называеься рекой???География 6 класс ОТветьте на з??втра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река́ — природный постоянный (может сезонно пересыхать и со временем менять русло) водный поток (водоток[1]) значительных размеров с естественным течением по руслу (выработанному им естественному углублению) от истока вниз до устья[2] и питающийся за счёт поверхностного и подземного стока с его бассейна.
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