Цена одного волейбольного мяча x руб. а баскетбольного мяча y руб. что означают выр??жения : 3x ., 4y., 5x + 2y., 15x - 2y., 4( x + y )?

Математика
Цена одного волейбольного мяча x руб. а баскетбольного мяча y руб. что означают выр??жения : 3x ., 4y., 5x + 2y., 15x - 2y., 4( x + y )?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х - цена трёх вол. мячей 4у - цена четырёх баскет. мячей. 5х + 2у - цена пяти вол. и двух баскет. мячей. 15х - 2у разница в цене ( на сколько 15 вол. дороже 2-ух баскет.) 4(х + у)- цена четырёх пар мячей(1вол. + 1баскет.)
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