Что я одеваю в школу на английский мови
Английский язык
Что я одеваю в школу на английский мови
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I wear my uniform at school.
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