1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования отв??та на вопрос «Почему ребята не замечали Нинкиной внешней некрасивости?». 1. Ребятам в играх некогда было обращать внимание на внешность Нинки....

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1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования отв??та на вопрос «Почему ребята не замечали Нинкиной внешней некрасивости?». 1. Ребятам в играх некогда было обращать внимание на внешность Нинки. 2. Нинка в играх расцветала, становилась красавицей. 3. Ребята деликатно старались не замечать её некрасивости. 4. Нинка была «стоящей девчонкой», ребята любили с ней играть.

Автор: Гость