Решите уравнение:5х+5=20; 6х+х=42
Математика
Решите уравнение:5х+5=20; 6х+х=42
Ответ(ы) на вопрос:
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5х+5=20 5х=20-5 5х=15 х=3
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