В чем разница между Антарктидой и Африкой? А сходства? напишите пожалуйста англий??ком (если не трудно)
География
В чем разница между Антарктидой и Африкой? А сходства? напишите пожалуйста англий??ком (если не трудно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости но с Англиским у меня проблемы. В Антарктиде холодно в в Африке жарко. Оба отдельные континенты. Они красивы и разнообразны
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