Пожалуйста решите задачу очень надо на завтра Туристы проехали на автобусе n км, ??а поезде в 3 раза больше и прошли пешком 1/6 того расстояния, которое они проехали на поезде. Сколько километров туристы прошли пешком?

Алгебра

Пожалуйста решите задачу очень надо на завтра Туристы проехали на автобусе n км, ??а поезде в 3 раза больше и прошли пешком 1/6 того расстояния, которое они проехали на поезде. Сколько километров туристы прошли пешком?

Автор: Гость