Пожалуйста решите задачу очень надо на завтра Туристы проехали на автобусе n км, ??а поезде в 3 раза больше и прошли пешком 1/6 того расстояния, которое они проехали на поезде. Сколько километров туристы прошли пешком?

Алгебра
Пожалуйста решите задачу очень надо на завтра Туристы проехали на автобусе n км, ??а поезде в 3 раза больше и прошли пешком 1/6 того расстояния, которое они проехали на поезде. Сколько километров туристы прошли пешком?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N*3=3n -на поезде 3n*1/6=0.5n - пешком Ответ: 0.5n км
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