Распределите фразеологизмы на две группы в зависимости от значения, дайте назван??я группам (что для них является общим), определите значения фразеологизмов. 1.Вне себя. 2. Выйти из себя. 3. Довести до белого каления. 4. И бро...

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Распределите фразеологизмы на две группы в зависимости от значения, дайте назван??я группам (что для них является общим), определите значения фразеологизмов. 1.Вне себя. 2. Выйти из себя. 3. Довести до белого каления. 4. И бровью не шевельнул. 5. И в ус не дует. 6. Как с гуся вода. 7. Махнуть рукой. 8. Метать громы и молнии. 9. Моя хата с краю. 10. Ноль внимания. 11. Под горячую руку. 12. Рвать и метать.

Автор: Гость